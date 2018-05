หน่อไม้ฝรั่ง ป้องกันเบาหวาน และมะเร็ง

หลายคนติดใจ หน่อไม้ฝรั่ง เพราะมีเนื้อหวาน กรุบกรอบ แต่จะมีสักกี่คนรู้ว่า ผักชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคเบาหวานและมะเร็งได้ด้วย

สารอาหารเพียบ “ หน่อไม้ฝรั่ง”

เห็นก้านเขียวๆ เรียวๆ แบบนี้ Kathleen Zelman นักโภชนาการจากวิทยาลัยเซนต์แมรีส์โดมินิกัน (St. Mary’s Dominican College) ประเทศสหรัฐอเมริกา บอกว่า

หน่อไม้ฝรั่งประมาณ 1 ขีดครึ่ง (150 กรัม) ให้กรดโฟลิก (folic acid) ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการทั้งหมดของร่างกายในหนึ่งวันเป็นแหล่งอาหารที่ดีของวิตามินบี 6 วิตามินบี 1 วิตามินเอ วิตามินซีโพแทสเซียม และใยอาหาร ทั้งยังให้พลังงานต่ำอีกด้วย

ผักอร่อย ป้องกันเบาหวาน + มะเร็ง

ทำไมกินหน่อไม้ฝรั่งจึงป้องกันเบาหวานได้ เพราะนักวิจัยจาก University of Ulster ประเทศไอร์แลนด์ ค้นพบว่า การกินหน่อไม้ฝรั่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน (insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ โดยผลการค้นพบนี้จะมีการวิจัยต่อยอดเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวานต่อไป

ส่วนเหตุผลที่ว่า ทำไมหน่อไม้ฝรั่งจึงป้องกันมะเร็งได้ เพราะผักชนิดนี้มีวิตามินบี 6 และกรดโฟลิกสูง ซึ่งจากรายงานวิจัยในวารสาร The Journal of the American Medical Association ระบุว่า วิตามินบี 6 กรดโฟลิก และกรดแอมิโน เมไทโอนีน (methionine) สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอดลงได้มาก 2 – 3 เท่า (สำหรับกรดแอมิโนเมไทโอนีนพบได้ทั่วไปในถั่วและโยเกิร์ต)

ทั้งนี้นักวิจัยจากสถาบันป้องกันมะเร็ง (Institute for Cancer Prevention : IFCP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โปรตีนกลูตาไทโอน (glutathione) ในหน่อไม้ฝรั่งมีประสิทธิภาพเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จึงช่วยป้องกันการลุกลามของมะเร็ง

เลือกหน่อไม้ฝรั่งให้สดกรอบ

Karen Blakeslee นักวิทยาศาสตร์การอาหารจากมหาวิทยาลัยแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำวิธีเลือกหน่อไม้ฝรั่งอย่างมืออาชีพว่า ควรเลือกต้นที่มีก้านตรง อวบ ผิวเรียบ สีเขียวสด ปลายยอดเรียงตัวแน่น ไม่บานออก โดยหน่อไม้ฝรั่งที่มีก้านอวบใหญ่มักมีรสชาติและคุณภาพดีกว่าชนิดที่ก้านผอมเล็กซึ่งมักมีเนื้อเหนียว

เตรียมและเก็บให้คงคุณค่าและความอร่อย

หน่อไม้ฝรั่งนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายทั้งต้มจืด ผัดผัก แกงส้ม และกินเป็นสลัด

แต่ก่อนนำมาทำอาหารควรล้างให้สะอาด แล้วหักเป็นท่อนพอดีคำขนาดเท่าๆ กันจากส่วนยอดลงมาก้านหน่อไม้ฝรั่งควรเปราะหักง่าย หากหักแล้วเหนียวหรือมีเสี้ยนไม่ควรใช้ทำอาหาร

ไม่ควรใช้มีดหั่น เพราะทำให้ไม่สามารถสัมผัสเนื้อหน่อไม้ฝรั่งได้ อาจทำให้ได้เนื้อที่แก่และเหนียวจนเกินไป

สำหรับการเก็บ ควรตัดก้านด้านล่างออกเล็กน้อยแล้วแช่ในขวดหรือแก้วที่ใส่น้ำสะอาดสูงประมาณ 1 นิ้วจากก้นขวดหรือแก้ว จากนั้นวางขวดแก้วที่แช่หน่อไม้ฝรั่งลงในถุงพลาสติกใบใหญ่ มัดปากถุง แล้วนำไปแช่ตู้เย็น

การเก็บวิธีนี้จะช่วยคงความสดและชุ่มชื้นของหน่อไม้ฝรั่ง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หลังซื้อควรใช้ทำอาหารภายใน 2 - 3 วัน

กินผักคุณภาพเยี่ยมแล้วต้องหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะ เพื่อป้องกันเบาหวานและมะเร็งไม่ให้มาทำร้ายเราได้

จาก คอลัมน์มื้อสุขภาพ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 340

