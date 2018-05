มหัศจรรย์ ปวยเล้ง ผักป้องกัน โรคสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อม ป้องกันได้ ปวยเล้ง มีชื่อเรียกหลากหลาย ทั้งปวยเหล็ง สปิแนช ผักโขมจีนจนพากันสับสนว่าชื่อไหนจริง ชื่อไหนลวง

ชีวจิต ชวนคุณผู้อ่านมาขจัดความสับสน พร้อมทำความรู้จักกับ ปวยเล้ง ให้มากขึ้น จะได้เรียกชื่อและซื้อผักได้ถูกชนิดตรงใจคุณค่ะ

ปวยเล้งต้านสมองเสื่อม

ปวยเล้งคือหนึ่งในผักใบเขียวที่นักวิจัยจาก Brigham and Women’s Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่า ช่วยชะลออาการสมองเสื่อม ในคนสูงอายุได้

นักวิจัยได้ทำการศึกษาโดยให้อาสาสมัครหญิงวัย 60 ปี ร่วมทำแบบทดสอบความจำและตอบคำถามเรื่องการกินอาหารในชีวิตประจำวันหลังจากนั้น 10 ปี นักวิจัยให้อาสาสมัครหญิงชุดเดิมทำแบบทดสอบอีกครั้ง

การศึกษาพบว่า แม้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองในหญิงสูงวัยส่วนใหญ่ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น แต่ผู้ที่กินผักใบเขียว เช่น ปวยเล้งเป็นประจำจะมีคะแนนความจำดีกว่าผู้ที่ไม่กิน ทั้งยังพบว่า หากกินผักสัปดาห์ละ 8 ทัพพี สมองจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่กินผักน้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 ทัพพี

แม้ไม่ได้ทดลองกับเพศชาย แต่นักวิจัยเชื่อว่าจะมีผลเช่นเดียวกันพร้อมเสริมว่า นอกจากปวยเล้ง การกินบรอกโคลีและผักกาดหวาน (Romaine Lettuce) ก็ช่วยต้านโรคสมองเสื่อมได้เช่นกัน

3 ขั้นตอนก่อนเข้าครัว

ศูนย์โภชนาการอาหารและสุขภาพ (The Center for Nutrition, Diet and Health) มหาวิทยาลัยแห่งเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (University of the District of Columbia) ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะวิธีซื้อและเตรียมปวยเล้งก่อนปรุงอาหารตามขั้นตอนนี้

เลือกซื้อ ควรเลือกลำต้นสีเขียวอ่อน มีใบใหญ่สีเขียวเข้ม ไม่ควรเลือกใบหนาสีเหลือง เพราะเป็นผักที่ใกล้เสียแล้ว

เก็บรักษา หากไม่ทำอาหารทันที ควรล้างทำความสะอาด แล้วเก็บในถุงพลาสติกหรือกล่องใส่อาหารแช่ในตู้เย็นช่องเก็บผัก สามารถเก็บได้นาน 3 – 4 วัน

เมื่อพร้อมแสดงฝีมือ ก็เลือกสัก 1 เมนู ปวยเล้งสามารถกินเป็นผักสดกับน้ำพริก หั่นใส่สลัด หรือ ทำแกงเลียง แกงส้ม ต้มจืด สุกี้ ผัดไฟแดงก็อร่อย ได้ประโยชน์และบำรุงสมองในคราวเดียว

ผู้ป่วยโรคนิ่วควรหลีกเลี่ยง

ปวยเล้ง มีประโยชน์ แต่ก็อาจก่อโทษหากกินมากเกินไป โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคนิ่วสาเหตุหนึ่งของโรคนิ่วเกิดจากร่างกายดูดซึมและขับสารออกซาเลตผิดปกติ เมื่อสารนี้สะสมจนถึงจุดอิ่มตัวจะทำให้เกิดผลึกก้อนนิ่วได้

ปวยเล้ง มีกรดออกซาลิก (Oxalic acid) สูงข้อมูลจากกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ กองโภชนาการ พบว่า ปวยเล้งมีกรดออกซาลิก 970 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก 100 กรัม ในขณะที่ผักคะน้าและผักกาดหอมมีประมาณ 7.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก 100 กรัมเท่านั้น

แม้สามารถกินกรดออกซาลิกจากอาหารได้วันละ 22,000 มิลลิกรัมหรือ 22 กรัม (สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม) โดยไม่เกิดโรค แต่เพื่อลดความเสี่ยงผู้ที่มีประวัติเป็นโรคนิ่วหรือเป็นโรคนิ่วอยู่ขณะนี้ ก็ควรหลีกเลี่ยง

รู้จักปวยเล้ง แถมวิธีกินอย่างฉลาด ไม่ว่าวัยไหนก็สมองใส ความจำแจ๋วได้ค่ะ

จาก คอลัมน์มื้อสุขภาพ นิตยสารชีวจิต 345

