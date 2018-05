กิน นมอัลมอนด์ ป้องกันท้องอืด

นมอัลมอนด์ ถั่วเปลือกแข็งเป็นหนึ่งในอาหารสุขภาพที่คนมักพูดถึงและนำมาใช้ประกอบอาหาร เนื่องจากเป็นแหล่งของโปรตีน ไขมันดี วิตามิน และแร่ธาตุมากมาย

“อัลมอนด์” คือถั่วเปลือกแข็งชนิดหนึ่งที่คนนิยมกิน ข้อมูลจาก The New England Journal of Medicine ระบุว่า อัลมอนด์ 1 ออนซ์ (ประมาณ 23 เม็ด) ให้พลังงาน 160 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 6 กรัม ใยอาหาร 4 กรัม และไขมันดีอีก 13 กรัม แถมยังอุดมไปด้วยวิตามินอีที่ทำให้ผิวสวย มีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ คงความสมดุลของเกลือแร่ และสามารถป้องกันตะคริวได้อีกด้วย

ข้อมูลจากสมาพันธ์หัวใจโลกแนะนำให้กินอัลมอนด์วันละ 1 กำมือ หรือประมาณ 23 เม็ด เนื่องจากพบว่าจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจลงได้ร้อยละ 20

แถมการกินอัลมอนด์เป็นอาหารว่างยังทำให้เราอิ่มได้นานโดยไม่อยากกินอย่างอื่นเพิ่ม จึงมีประโยชน์ต่อการควบคุมน้ำหนัก

3 วิธีกินอัลมอนด์ให้ได้คุณค่า

การกินอัลมอนด์ให้อร่อยและได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วนมีวิธีที่น่าสนใจดังนี้

1. แช่อัลมอนด์ดิบในน้ำป้องกันอาการท้องอืด

อัลมอนด์ ถั่ว และธัญพืชดิบชนิดต่างๆ จะมีสารหุ้มเมล็ดที่เรียกว่าไฟเตต (Phytate)โดยสารชนิดนี้จะช่วยป้องกันเมล็ดจากภัยต่างๆ จนกว่าเมล็ดจะงอกออกมา หากเรากินถั่วและธัญพืชดิบซึ่งมีสารไฟเตตปริมาณสูง สารชนิดนี้จะไปขัดขวางการทำงานของระบบดูดซึมสารอาหาร ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารจากธัญพืชได้อย่างเต็มที่

มิหนำซ้ำสารไฟเตตยังอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดอีกด้วย

วิธีทำลายสารไฟเตตคือ การนำเมล็ดอัลมอนด์ดิบไปแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน หรืออย่างน้อย 12 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นจึงนำไปประกอบอาหาร เช่น อบ หรือทำนมอัลมอนด์ได้

2. กินอัลมอนด์อบรสธรรมชาติ

ไม่ควรกินอัลมอนด์ที่ปรุงรสชนิดต่างๆ โดยเฉพาะรสหวาน เพราะจะทำให้เราได้รับทั้งน้ำตาลและโซเดียมโดยไม่จำเป็น ควรกินอัลมอนด์อบไม่ปรุงรส หรือใส่เกลือได้เล็กน้อย (Lightly Salted)

3. กินอัลมอนด์ก่อนออกกำลังกาย

ข้อมูลจาก The Journal of the International Society of Sports Nutrition ระบุว่า หากคุณชอบออกกำลังกายหรือเป็นนักกีฬา ควรกินอัลมอนด์ 1 กำมือก่อนออกกำลังกาย เพราะกรดแอมิโนแอลอาร์จินีน (L-arginine) ในอัลมอนด์จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและคาร์โบไฮเดรตได้ดีขึ้นระหว่างออกกำลังกาย