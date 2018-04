ข้อดีของคนโสด โสดแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

ใครว่าโสดแล้วมีแต่ความเหงา โสดแล้วชีวิตไม่มีความสุข วันนี้ มีงานวิจัยมากางให้ดู ว่าคนไม่มีคู่ก็อยู่ได้อย่างสตรอง แถมจะมีข้อดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ มาดูกันว่า ข้อดีของคนโสด ที่เกี่ยวกับสุขภาพจะมีเรื่องอะไรบ้าง โดยอ้างอิงจากข้อมูลจาก Medical News Today

1. เป็นโสด ง่ายต่อการออกแบบสุขภาพ

จากงานวิจัยของ University of Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ the Max Planck Institute for Human Development ประเทศเยอรมนี พบว่า ถึงแม้ว่า คู่แต่งงานมีแนวโน้มว่าจะกินอาหารดีกว่าคนโสด แต่พวกเขามักไม่ค่อยเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และมีน้ำหนักที่มากกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ

การศึกษาพบว่า ในผู้ชาย-ผู้หญิงส่วนสูงมาตรฐาน จะมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) แตกต่างระหว่างที่แต่งงานแล้วและที่ยังเป็นโสดประมาณ 2 กิโลกรัม

อีกงานวิจัย ที่เก็บผลในผู้ชาย ยืนยันว่า การแต่งงานเพิ่มตัวเลขบนตราชั่งได้ประมาณ 1.4 กิโลกรัม และเมื่อเข้าสู่ช่วงคุณพ่อมือใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก

ในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน (ช่วงอายุ 50-79 ปี) งานวิจัย ระบุว่า ในสตรีที่ยังคงสถานะโสดจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยกว่า และมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงน้อยกว่า รวมไปถึงอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ก็น้อยกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอีกด้วย

