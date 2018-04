กีฬาทางน้ำ เป็นของคู่กันกับฤดูร้อน แต่กีฬาใดที่ทั้งสนุกและช่วยให้รูปร่างดี

SUP

อ่านว่าซัพ หรือเอสยูพี คือสแตนอัพ แพดเดิล บอร์ด (Stand Up Paddle Boarding) ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่น ฝึกการทรงตัว รวมไปถึงความสนุกสุดท้าทาย

การเล่น SUP หรือการพายเจ้ากระดานโต้คลื่นนี้ ไม่จําเป็นต้องใช้คลื่นเหมือนการเล่นเซิร์ฟ แค่มีแผ่นกระดานกับไม้พายคุณก็ออกไปเล่นตามแหล่งน้ําได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ทะเลสาบ หรือแม้แต่แม่น้ำ

HOW TO SUP

อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาชนิดนี้มีเพียงแพดเดิลบอร์ด ไม้พาย เสื้อชูชีพ(สําหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่แข็ง) สายรัดข้อเท้าสําหรับผูกติดกับแพดเดิลบอร์ด อย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดอย่างแว่นกันแดดและโลชั่นกันแดดด้วย เพราะแสงแดดที่สะท้อนจากน้ำนี่แรงสะใจโก๋จริงๆ เมื่อพร้อมแล้วก็ไปขึ้นบอร์ดกันค่ะ โดยวิธีการก็ไม่ยาก เริ่มจากยืนข้างๆ บอร์ด โดยวางไม้พายพาดไว้ด้านบนบอร์ด ด้ามจับอยู่ที่ราวหรือขอบของบอร์ด และใบพายต้องอยู่บนน้ำ มือข้างหนึ่งจับที่ขอบบอร์ด มืออีกข้างจับที่ด้ามไม้พาย จากนั้นจึงขึ้นบอร์ดด้วยท่าคุกเข่าบริเวณด้านหลังกึ่งกลางของบอร์ด ในท่าคุกเข่า ให้ค่อยๆ ขยับจนถึงจุดสมดุล เมื่อรู้สึกมั่นคงดีแล้วให้ลุกขึ้นยืน