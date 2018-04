สุดยอด สารอาหารบำรุงหัวใจ

สุดยอด สารอาหารบำรุงหัวใจ หลายคนอยากทราบว่า นอกจากอาหารธรรมชาติแล้ว ยังมีสารอาหารหรือวิตามินอะไรบ้างที่ช่วยบำรุงหัวใจ

ชีวจิต คัดสรร 3 สุดยอด สารอาหารที่พบทั้งในอาหารธรรมชาติ และในรูปแบบอาหารเสริมที่ใช้ป้องกันและช่วยสนับสนุนการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยจะแนะนำวิธีกินและปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาสุขภาพ

โคเอนไซม์คิวเท็น ลดเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว

โคเอนไซม์คิวเท็น (CoEnzyme Q10) คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ ช่วยเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานแก่เซลล์ลดอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการบำรุงผิว ป้องกันริ้วรอย ทั้งมีบทบาทเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ (University of Maryland Medical Center) ให้ข้อมูลว่า โคเอนไซม์คิวเท็นอาจมีผลช่วยรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) เมื่อกินเสริมควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์

ภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้เลือดไหลเวียนออกจากหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือเกิดจากการคั่งของเลือดในหัวใจห้องซ้ายและปอด ส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้หรือเกิดการคั่งของเลือดในหัวใจห้องขวา ทำให้หลอดเลือดดำที่คอโป่ง ตับโต จุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ และมีอาการบวม

การศึกษาหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่า โคเอนไซม์คิวเท็นอาจมีส่วนช่วยลดอาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอาการบวมของขาและลดการคั่งของเลือดในปอด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อย หอบ หายใจลำบาก

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจาก American College of Cardiology Foundation, Issuing Body ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร JACC. Heart Failure พบว่า โคเอนไซม์คิวเท็นช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้ถึงร้อยละ 50

แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่จะให้ผลทางบวก ดังนั้นไม่ควรกินโคเอนไซม์คิวเท็นเพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเอง แต่ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนตัดสินใจ

HOW TO EAT

ดร.แอนดรูว์ ไวล์ (Dr. Andrew Weil) พ่อมดแห่งวงการแพทย์ทางเลือก แนะนำให้กินโคเอนไซม์คิวเท็นอย่างน้อยวันละ 90 – 120 มิลลิกรัม หรือกินแบบแคปซูลขนาด 30 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 เวลา สำหรับผู้ที่กินยาสแตติน (Statins) ยานี้ไม่เพียงยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกาย แต่ยังขัดขวางการสร้างโคเอนไซม์คิวเท็นอีกด้วย โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หากมีระดับโคเอนไซม์คิวเท็นในร่างกายต่ำอาจมีผลให้อาการยิ่งทรุดหนัก

นอกจากนี้ยัง แนะนำให้ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ และผู้มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจควรพิจารณาการกินโคเอนไซม์คิวเท็นเสริมด้วย

โคเอนไซม์คิวเท็นละลายได้ดีในไขมัน จึงควรกินพร้อมมื้ออาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือไขมันดี เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอกนอกจากนี้สามารถพบโคเอนไซม์คิวเท็นในเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อปลา

โอเมก้า – 3 ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

กรดไขมันโอเมก้า - 3 (Omega-3) เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาของสมอง และสายตาในทารก ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไขข้ออักเสบ โรคอัลไซเมอร์

กรดไขมันโอเมก้า - 3 ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจจากหลายสาเหตุ โดยวารสารวิชาการหลายฉบับสรุปตรงกันว่า กรดไขมันโอเมก้า - 3 ช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี เอชดีแอลคอเลสเตอรอล (HDL-cholesterol) ซึ่งช่วยนำคอเลสเตอรอลร้ายไปกำจัดที่ตับ ลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ทั้งช่วยป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดจากการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด (Platelets) และป้องกันการหนาตัวหรือแข็งตัวของหลอดเลือด อันเป็นสาเหตุของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

HOW TO EAT

ทางเลือกแรกที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรง สมาคมโรคหัวใจ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association) แนะนำให้กินปลาทะเลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง กินอาหารให้ได้รับพลังงานที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ เกลือ และคอเลสเตอรอลสูงหากกินได้ตามนี้สามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แน่นอน

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ สมาคมโรคหัวใจ ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้เสริมกรดไขมันโอเมก้า - 3 ที่มีส่วนประกอบของอีพีเอ (EPA) และดีเอชเอ (DHA) ที่สกัดจากปลาทะเลปริมาณ 1 กรัม ส่วนผู้ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง แนะนำให้กินกรดไขมันโอเมก้า - 3 ปริมาณ 2 - 4 กรัม

ทั้งนี้ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนตัดสินใจกินอาหารเสริม และไม่แนะนำให้เสริมวิตามินในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินเอ ซี และอีเพราะตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้บ่งบอกว่าช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอล หรือช่วยให้เลิกบุหรี่ได้

วิตามินบี 3 ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

วิตามินบี 3 หรือไนอะซิน (Niacin) ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ลดคอเลสเตอรอล ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยการไหลเวียนเลือด บรรเทาอาการซึมเศร้า มีความสำคัญต่อทั้งระบบย่อยอาหาร ระบบประสาทและผิวหนัง

โดยวิตามินบี 3 เป็นอีกหนึ่งอาหารเสริมที่นิยมใช้ป้องกันโรคหัวใจ เพราะมีสรรพคุณลดไขมันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลชนิดร้าย แอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) ทั้งช่วยเพิ่มเอชดีแอลคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดี

อีกด้วย จึงเป็นอีกความหวังที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

แต่ทั้งนี้มีงานวิจัยล่าสุดจาก The New England Journal of Medicineสนับสนุนว่า วิตามินบี 3 มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แต่อาจไม่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ โดยจากการทดลองพบว่า ผู้ที่กินวิตามินบี 3 เสริม มีอัตราการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง และอัตราการตาย ไม่ต่างจากผู้ที่กินยาหลอกที่ไม่มีส่วนประกอบของวิตามินบี 3 เลย

ยังมีข้อถกเถียงถึงการเสริมวิตามินบี 3 เพื่อป้องกันโรคหัวใจ ทั้งนี้จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัว เพื่อขอความเห็นถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นในการเสริมวิตามินชนิดนี้

กินอาหารเสริมแล้วอย่าลืมกินอาหารมื้อหลักที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย เพื่อสุขภาพหัวใจและร่างกายที่แข็งแรง

HOW TO EAT

วิตามินบี 3 พบมากในปลาแซลมอน ปลาทูน่า ธัญพืช ถั่ว และผักหลายชนิด เช่น ผักใบเขียว บรอกโคลี มะเขือเทศแครอต อะโวคาโด มันเทศ เห็ด

หากกินจากอาหารธรรมชาติก็ยากที่จะเกิดผลข้างเคียง แต่หากกินในรูปอาหารเสริมอาจเกิดอาการคัน หงุดหงิดปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสียและหากกินปริมาณสูงอาจเกิดพิษต่อตับได้ ดร.แอนดรูว์ ไวล์ แนะนำให้เสริมวิตามินบี 3 วันละ 50 มิลลิกรัมในรูปไนอะซินาไมด์ (Niacinamide) ในวิตามินบีรวมซึ่งมีวิตามินบีหลายชนิด เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 12 นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงวิตามินบี 3ในรูปอาหารเสริม

จาก คอลัมน์มื้อสุขภาพ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 440 (1 กุมภาพันธ์ 2560)

