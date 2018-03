กล้ามเนื้อขา ที่กระชับต้องออกกำลังกายด้วยท่าไหน

กล้ามเนื้อขา คืออะไร ทั้งชีวิตรู้จักแต่ ขาใหญ่ ขาทู่ เพราะกรรมพันธุ์ ลดยังไงก็ไม่ลง …หยุดค่ะ! หยุดความคิดเหล่านั้น แล้วลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพียงวันละ 10 นาที ไปพร้อมๆ กับเรา

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่หลงใหลในบั้นท้ายและกล้ามเนื้อขาแสนกระชับโปรด เขยิบเข้ามาอีกนิด เพราะเราจะสร้างกล้ามเนื้อที่ใครเห็นเป็นต้องสะท้าน มาร์โค บอร์กส์ (Marco Borges) เทรนเนอร์ส่วนตัวของนักร้องสาวคนดัง บียอนเซ่ โนวลส์ (Beyoncè Knowles) เผยว่า “การเกร็งบั้นท้ายพร้อมกับย่อเข่าเล็กน้อยจะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขา สะโพก และลําตัว แข็งแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อช่วงล่างของคุณ”

นอกจากนี้ มาร์โค บอร์กส์ ยังเสริมอีกว่า “หากทําให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างสะโพก ขา และบั้นท้ายได้ออกกําลังกายพร้อมกัน จะทําให้ไขมันใต้ผิวหนังลดลงเร็วกว่าการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก” แค่ทําตาม ท่าที่เราแนะนํา เป็นประจําทุกเช้า-เย็น เพียงเท่านี้คุณก็จะมีกล้ามเนื้อขาและบั้นท้ายสุดเซียะได้ดั่งสาวฮ็อตแห่งฮอลลีวู้ด

หนึ่งในเทคนิคที่จะช่วยทําให้ต้นขาเรียวกระชับได้สัดส่วนคือ การออกกําลังกายแบบบริหารกล้ามเนื้อต้นขา นายแพทย์อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาไว้ในบทความหนึ่งว่า “เป็นการออกกําลังกายที่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อต้นขาและน่องมีความแข็งแรง มีขนาดเล็กลง เพราะกล้ามเนื้อกระชับมากขึ้น แต่ควรเน้นการบริหารแบบสร้างกล้ามเนื้อให้ครบทุกส่วน ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังพร้อมกัน”

HOW TO EXERCISE YOUR LEGS

-เตะขาออกด้านข้าง ข้างละ 40 ครั้ง

-นอนยกขา ข้างละ 40 ครั้ง

-ลันช์ด้านข้าง ข้าง 20 ครั้ง

-ท่าคลานตั้งเข่า ยกขา ข้าละ 20 ครั้ง

GOOD FOOD FOR YOUR LEGS

ให้คุณออกกําลังกายอย่างหนักหน่วง แต่ยังกินของมัน ของทอด และขนมหวาน สุดท้ายแล้วไขมันก็ยังคงสะสมบริเวณต้นขาอยู่วันยังค่ำ แล้วเราจะกินอะไรให้ขา กระชับ สวย ไร้เซลลูไลต์ดีล่ะ มาดูกันเลย

-ปลาแซลมอน

อุดมด้วยสารแอนติออกซิแดนต์ซึ่งช่วยขจัดไขมัน คุณโจชัว ซิชเนอร์ (Joshua Zeichner) ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยคลินิกด้านผิวหนังและเครื่องสําอาง โรงพยาบาลเมาท์ซินาย แห่งนิวยอร์ก

ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ปลาแซลมอนมีกรดไขมันโอเมก้า 3 มีคุณสมบัติช่วยลดความหิว แก้อักเสบ ซ่อมแซมและสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ผิวหนัง ลดการสร้างสารพิษในเลือดและช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

-เมล็ดทานตะวัน

เรเนีย บาทายเนห์ (Rania Batayneh) ผู้เขียนหนังสือ The One One One Diet กล่าวว่า เมล็ดทานตะวันอุดมไปด้วยวิตามินอี โพแทสเซียม สังกะสี และ วิตามินบี 6 ซึ่งช่วยให้ร่างกายสร้างโปรตีนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ รวมไปถึงช่วยกําจัดไขมันได้ดีขึ้นด้วย

-พริก

เพราะมีวิตามินบี 6 ช่วยฟื้นฟูการทํางานของเนื้อเยื่อ และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผิวเปลือกส้ม นอกจากนี้ ยังพบสารแคปไซซิน (Capsaicin) ซึ่งช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานให้เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัย พบว่า หลังจากกินพริกไปราว 3 ชั่วโมง ร่างกายจะสามารถเผาผลาญพลังงานส่วนเกินกําจัดไขมันในร่างกายได้ จึงช่วยให้การไหลเวียนโลหิตและขจัดสารพิษดีขึ้น

