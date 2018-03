โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ต้องยอมแพ้ หากเริ่มออกกำลังกายแบบนี้

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือข้ออักเสบ อาจารย์สาทิส อินทรกําแหง กูรูต้นตํารับชีวจิต เคยเขียนอธิบายไว้ในนิตยสารชีวจิตฉบับแรกๆ ว่า โรคนี้เป็นโรคประจําตัวของสัตว์และมนุษย์มาแต่โบราณกาล แพทย์และนักวิทยาศาสตร์นํากระดูกไดโนเสาร์เมื่อ 60 ล้านปี มาสํารวจตรวจตรา พบว่า สัตว์โบราณเหล่านี้ล้วนมีอาการของข้ออักเสบมาก่อน

แถมยังสํารวจมนุษย์ถ้ำหรือชนเผ่าเก่าแก่หลายล้านปีก็พบว่า มนุษย์มีโรคประจําตัวคือข้ออักเสบมาตั้งแต่ยุคแรกแล้วเช่นกัน มิหนําซ้ำ การเจ็บป่วยจากโรครูมาตอยด์หรือข้ออักเสบของคนเราสมัยนี้กลับไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป เพราะความเจ็บปวดนั้นเริ่มทวีความรุนแรงและไม่ต้องรอให้แก่เฒ่า มันก็มาเคาะประตูบ้านเสียแล้ว

Did you know?